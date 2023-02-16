Калининградцев предупредили о помехах в телевещании

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В Калининграде с 21 февраля по 16 марта могут наблюдаться проблемы в телевещании. Как сообщает пресс-служба администрации города, они могут быть вызваны интерференцией - это когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на земле располагаются примерно на одной линии.

«В эти дни в промежуток с 10.57 до 12.06 картинка на ТВ может как «посыпаться» на несколько секунд, так и пропасть совершенно минут на пять», - отметили в мэрии.

Отмечается, что передающие станции по возможности будут переключены на альтернативные спутники, но старые телевизоры или приставки автоматически могут не перестроиться. В этом случае специалисты советуют аппарат либо просто перезагрузить, либо заново настроить каналы через автопоиск.