В Калининграде выделят деньги на парковку и ремонт тротуаров у поликлиники ЦГКБ

В Калининграде вопрос о выделении средств на ремонт парковки и тротуаров у поликлиники Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) будет вынесен на ближайшую бюджетную комиссию.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне жительница Калининграда пришла на прием к губернатору и рассказала о необходимости ремонта пешеходных тротуаров и автомобильной парковки у поликлинического отделения ЦГКБ.

Антон Алиханов дал поручения министерству здравоохранения Калининградской области. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация.