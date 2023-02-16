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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:18

Ушел из дома и пропал: В Немане разыскивают пенсионера

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Неманском районе в поселке Ветрово пропал 65-летний мужчина. Виктор Коростелев еще 13 февраля ушел из дома в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

Приметы пропавшего: 170 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.