В Калининградском зоопарке отменили празднование Масленицы

В зоопарке Калининграда приняли решение отменить празднование Масленицы в воскресенье, 26 февраля. Такую рекомендацию учреждение получило от городской администрации.

«Нам рекомендовали отказаться от праздника в интересах всеобщей безопасности. Аргумент железобетонный и абсолютно понятный», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Интересно, что отмена торжеств никак не связана с ухудшением погоды или ураганом. Непогоды 26 февраля не ожидается.

При этом и сам зоопарк не прекратит работать в этот день – посетителей ждут и массово приглашают.

«Просто приходите в гости, тем более что погоду на 26 февраля обещают отменную, почти весеннюю», - говорится в сообщении зоопарка.

Напомним, Масленицу отмечать хотели в зоопарке с хороводами, всевозможными соревнованиями, танцами и конкурсами, фудкортами. Также планировалось торжественное сжигание чучела.

В мэрии Калининграда пояснили причину отмены праздника.

"Устраивать веселые массовые гуляния с танцами и хороводами в такой непростой для всех нас период все-таки неуместно, поэтому подведомственным учреждениям администрации мы рекомендовали отказаться от них, оставив только небольшие мероприятия" - пояснили в горадминистрации.