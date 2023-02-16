На каких улицах в Калининграде не будет электричества и воды 16 февраля

В Калининграде в четверг, 16 февраля, ряд улиц останется без электричества. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для планового ремонта оборудования подстанций до 18.00 будут отключены от электричества дома по адресам:

- ул. Молодежная 7 (шк. № 44), 7-7 и, 11, 15, 19-31, ул. Островского 1, 3, 2, 4, ул. Лейт. Князева 1-11, 2-8, 8а, ул. Ладожская 1б, 2, 2а, 10, ул. Парковая аллея 3-25, 6-16, 20-30, 34-46, ул. Музыкальная 1-5, 9-15, 2, 4, ул. Лесная 67, 71-85, 81а, 89, 16-28, 22а-е;

- ул. Портовая 6;

- ул. Коммунистическая 79а, 81, 85-105, 109, 60-88, 82а-в, 92а, 94, 98, 100, ул. Печатная 57а;

- б-р Л. Шевцовой 49 (д/с № 43), 51, 53, 53а, 76-82, 92а (д/пол-ка № 5), 92-106, ул. О. Кошевого 60-66;

- ул. Л. Иванихиной 7А, 16 , ул. Ген. Толстикова 49-61, 67-81, 75а, 24, ул. Интернациональная 24, ул. Иртышская 1-9, 15а, 13-19, 23-39, 35а, 2-22, 26-38, 32а, ул. Летний проезд 10, 16, 36а, 36;

Кроме того, из-за прекращения энергоснабжения до 18.00 будут отключены от холодной воды потребители по адресам:

- ул. Ген. Толстикова 77-81, ул. Л. Иванихиной 10-16, ул. Интернациональная 11-25 и

- ул. Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 36-48, 60-76.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 «Водоканал» отключит потребителей:

- для установки приборов учёта - ул. Парт. Железняка 5, 13 и ул. Куйбышева 141-149;

- для замены задвижки воду перекроют по адресам: ул. Дрожжевая 3 (д/сад №131), 4, 4а, 6-6а, 8-10а, 12-14а, 16, 16в, 18, 18а, ул. Машиностроительная 20-28, 30-36 – с 10.00 до 15.00.

Ремонтные работы запланированы сегодня на сетях по ул. Комсомольской, без воды останется лицей №18, также с 10.00 до 15.00.