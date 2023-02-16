«Калининград-ГорТранс»: Кондукторы не хотят работать даже за 36 тысяч рублей

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Заседание комиссии по городскому хозяйству прошло в горсовете депутатов Калининграда 16 февраля. Как рассказал директор предприятия «Калининград-ГорТранс», горожане не хотят идти работать кондукторами.

- Средняя зарплата кондуктора – порядка 36 тысяч рублей. У кондукторов за 2022 год наблюдался самый большой прирост зарплаты, - сказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин. – Но профессию кондуктора в настоящее время востребованной вряд ли назовут.

Директор отмечает, что предприятие ищет кадры одновременно на «Хедхантере», «Авито», а еще заключены соглашения со Службой занятости. Толку мало.

- К моему большому сожалению, рынок труда складывается так, что кондукторами работать не хотят. Даже за эту зарплату, - вздыхает Владимир Фомин.

«Калининград-ГорТранс» в 2022 году обслуживал два трамвайных, 13 автобусных и три троллейбусных маршрута. В парке 40 трамваев, 159 автобусов и 44 троллейбуса. На предприятии работает 1212 сотрудников.