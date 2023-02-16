В Калининграде скончался профессор БФУ имени И. Канта Владимир Ванаг

Владимир Карлович — автор более двухсот научных и учебно-методических работ. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининграде на семидесятом году ушел из жизни руководитель Центра нелинейной химии профессор БФУ им. И. Канта Владимир Ванаг. Ученого не стало 13 февраля, сообщает пресс-служба университета.

Владимир Карлович Ванаг научную карьеру начал в Институте химической физики РАН. Впоследствии работал в ведущих зарубежных университетах Японии, Бельгии и США. Вел преподавательскую деятельность на кафедре биофизики в МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2012 году профессор переехал из Бостона в Калининград: в БФУ он организовал Центр нелинейной химии. С 2013 по 2015 год являлся директором Химико-биологического института.

Владимир Карлович - автор более двухсот научных и учебно-методических работ.

Прощание с профессором состоится 17 февраля в 14.30 в ритуальном зале по адресу: ул. А. Невского, 90а.