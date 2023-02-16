В Калининграде началось возведение башен железнодорожного дублера двухъярусного моста

Так будут выглядеть новые мосты. Фото: Александр КАТЕРУША

Строительство железнодорожного дублера двухъярусного моста переходит в новую фазу. Как сообщает компания-подрядчик «СК «Мостотрест», началось возведение башен опоры № 2 – рабочие уже завершили сооружение фундамента. Идет устройство буронабивных свай русловой опоры № 3, которая станет второй башней моста.

- Высота монолитной конструкции составит 54 метра, - сообщил генеральный директор «СК «Мостотрест» Евгений Надточий.

Одновременно продолжается сооружение подпорных стен и опоры № 4 железнодорожного моста, усиление грунтов и переустройство инженерных коммуникаций на обоих берегах реки. Всего новый мост длиной 237,3 метра будет состоять из четырех опор и трех пролетов.

Параллельно возводится автомобильный мост, на котором работы по созданию фундамента тела опоры стартовали еще полгода назад.

Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста должен состояться в августе 2024 года, автомобильного - в ноябре 2025-го.