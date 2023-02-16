Не выгонять ребенка из автобуса: В «ГорТрансе» рассказали, что делать, если у школьника нет справки

В Калининграде кондукторов настраивают лояльно относиться в общественном транспорте города к школьникам, у которых нет справки. Как сказал 16 февраля на заседании горсовета директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин, за высадку детей из транспорта кондуктора серьезно наказывают.

- У меня за такие истории самые жесточайшие наказания. Все сотрудники знают, что за высадку ребенка – вплоть до увольнения. Тем более в том числе и административно наказывают предприятие, – говорит Владимир Фомин.

По его словам, правилами прописано, что ребенок должен иметь удостоверяющий документ – справку.

- В настоящий момент в Калининграде эти правила упрощены: при наличии карты «Волна Балтики» с ребенка вообще никто ничего не требует, никаких подтверждающих документов. «Волна Балтики» автоматически и является этим документом, - говорит директор. - При сомнениях я персонал настраиваю так: видно, что это ребенок, что школьник, и вряд ли сильно надо его третировать, выгонять из транспорта при отсутствии справки. Но так или иначе, инциденты бывают.

Руководитель «Калининград-ГорТранса» отметил, что установленным в городе правилам нужно следовать.

- Тарифы прописаны: школьный и полный. Ребенок, соответственно, оплачивает по школьному тарифу что наличными, что банковской картой. Он может у кондуктора, если он есть, либо у водителя купить билет через терминал, - сказал Владимир Фомин.