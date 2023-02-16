Медальоны и балконы: Дом на перекрестке Багратиона - Эпроновской восстановят по кёнигсбергским фотографиям

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде планируют отремонтировать фасад здания на перекрестке ул. Багратиона, 24-28 – Эпроновская, 2. Преобразование исторического здания начнется уже в этом году, сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

В планах восстановить облик по кёнигсбергским фотографиям.

Так выглядел дом до войны. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

- По историческим материалам восстановим утраченные декоративные элементы: медальоны, кронштейны под балконами, балконные ограждения и, конечно, двери, - рассказали в фонде.

Сейчас архитекторы фонда разрабатывают паспорт фасада, работают с учетом технического состояния дома и архивных фотографий дома.

Отметим, в 2018 году в доме уже была отремонтирована крыша по региональной программе капитального ремонта.