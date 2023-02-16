Медальоны и балконы: Дом на перекрестке Багратиона - Эпроновской восстановят по кёнигсбергским фотографиям

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Калининграде планируют отремонтировать фасад здания на перекрестке ул. Багратиона, 24-28 – Эпроновская, 2. Преобразование исторического здания начнется уже в этом году, сообщает Фонд капремонта Калининградской области.
В планах восстановить облик по кёнигсбергским фотографиям.
Так выглядел дом до войны.
Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.
- По историческим материалам восстановим утраченные декоративные элементы: медальоны, кронштейны под балконами, балконные ограждения и, конечно, двери, - рассказали в фонде.
Сейчас архитекторы фонда разрабатывают паспорт фасада, работают с учетом технического состояния дома и архивных фотографий дома.
Отметим, в 2018 году в доме уже была отремонтирована крыша по региональной программе капитального ремонта.