В общественном транспорте Калининграда ужесточат контроль за безбилетниками

В общественном транспорте предприятия «Калининград-ГорТранс» ужесточат контроль за безбилетниками, увеличив штат контролеров. Об этом сказал 16 февраля на заседании горсовета директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

- Когда я пришел работать на предприятие, службу контроля ликвидировали практически полностью! Там было два человека: руководитель подразделения и один контролер. Для меня это было весьма удивительно. Мы весь 2022 год наращивали эту службу. Скоро вы их [контролеров] увидите, мы их экипируем, - сказал Владимир Фомин.

По словам директора, сейчас в штате «ГорТранса» всего 10 контролеров.

- Это мало. Полагаю, что их раза в три должно быть больше. И они будут работать на линии, - говорит Владимир Фомин.

Но тут есть один важный момент: штрафовать зайцев контролеры права не имеют. Они лишь проверяют работу кондукторов.

- Это [возможность штрафовать] процесс перспективный, он будет в работе этого года, - комментирует директор предприятия. – Также будет увеличен значительно, до 1000 рублей, штраф за безбилетный проезд. Сейчас штраф 100 рублей. Понимаете, да? Вы проехали три раза бесплатно и штраф свой компенсировали, по сути. Увеличение штрафа и контроль позволят дисциплинировать пассажира.