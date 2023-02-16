Запретили рваные джинсы, розовые волосы и колготки в сеточку: В Калининграде разработали кодекс для чиновников

В мэрии Калининграда разработали новый кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Постановление за подписью сити-менеджера Елены Дятловой размещено на сайте администрации города.

В своде правил есть пункты, касающиеся поведения чиновников, их общения с горожанами, и даже инструкция на случай, если госслужащему предлагают взятку.

В документе строго прописаны и правила внешнего вида муниципальных служащих. Чиновник должен выглядеть опрятно, чисто и по-деловому.

Есть и конкретные требования. Теперь строго запрещается:

- одежда и обувь пляжного стиля;

- юбки и платья длиной (а также с разрезом) на 10 см выше колена и иной одежды, обнажающей участки тела;

- колготки и чулки в крупную сетку или крупный ажур;

- одежда «кислотных» и неоновых расцветок;

- одежда с рваным эффектом (в том числе рваные джинсы);

- украшения в виде черепов, с шипами, цепями;

- демонстрация татуировок и пирсинга (за исключением традиционных серег у женщин);

- неформальные прически (африканские косички, дреды, ирокезы и т. д.);

- разноцветные волосы;

- хвостики и косички у мужчин.

Интересно, что отдельный пункт в документе касается и общения с журналистами. По новым правилам чиновник должен уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке.