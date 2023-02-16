В калининградских «Корсарах» на экраны выведут историческую информацию

В калининградских трамваях можно было бы рассказать об остановках, например, в честь кого или чего они названы, и об исторических местах города на пути следования. Эту тему обсудили на заседании по городскому хозяйству в горсовете в четверг, 16 февраля.

- Идею в ближайшее время реализуем. В «Корсарах» мы это реализуем на экранах. Что касается «Татр», подумаем. Все будет зависеть от того, как мы дальше будем двигаться в планах по обновлению транспорта, - сказал руководитель предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.

При этом от размещения QR-кодов в виде наклеек в трамваях он отказывается.

- У меня принципиальная позиция: я не люблю обклеивать транспорт, потому что это замусоривание транспорта. Что касается наружной обклейки, то это еще и в последующем повреждение лакокрасочного покрытия и самого кузова, - заключил директор предприятия.