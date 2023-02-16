Калининградские легкоатлеты завоевали медали двух первенств России

Сразу два первенства России собрали юных спортсменов – в Смоленске и в Тольятти.

В обоих случаях сумели отличиться воспитанники калининградской федерации легкой атлетики.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наши ребята из профильной калининградской спортивной школы олимпийского резерва № 4 завоевали бронзу в секторе для прыжков в высоту и серебро в спринтерском беге.

Бронзу взяла победительница и вице-чемпионка первенств России прошлого года прыгунья Екатерина Черная.

Вице-чемпионом среди 38 спринтеров на дистанции 60 метров стал Александр Миронов.