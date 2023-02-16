23 февраля в Калининграде дадут праздничный салют

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На Балтфлоте началась подготовка к проведению артиллерийского салюта в честь Дня защитника Отечества. Его дадут 23 февраля в 20.00 в парке Победы.

- Салют будет произведен из двух салютных установок 2А85 и трех 76-мм пушек ЗИС-3. Звуковое сопровождение будет производиться из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки участвовали в штурме Кёнигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны, - отмечают в пресс-службе флота.

Салютные установки разместят за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. Специальное программное обеспечение позволит проектировать и моделировать сценарий салюта. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска.