Власти отказались строить школу на улице Благовещенской по договору концессии

В Калининграде по договору концессии планировали строить школу на улице Благовещенской. Однако от этих планов отказались.

- С концессионером мы проводили переговоры, стоимость предложенной концессии нас не удовлетворила, и мы направили официальное предложение о прекращении переговорного процесса. Будем эту школу строить своими силами, - сказал заместитель главы администрации Калининград Игорь Шлыков и отметил, что средства на строительство есть.

- Мы проектируем эту школу, устраняем замечания экспертизы, которые нам выдаются. Там также [как и в школе на ул. Левитана] будут два бассейна и также будет предусмотрено укрытие. Проект в высокой степени готовности, - заключил заместитель главы администрации.