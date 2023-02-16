Алиханов предложил выдавать жителям Европы «карту русских»

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в своем телеграм-канале об обращениях русских людей, живущих в Европе, которые «просят помочь пережить сложные времена» и говорят, что «русским сейчас трудно жить в Европе».

«Россия у этих людей в сердце, часть их жизни – это связь с Россией, и даже если не стоит вопрос о переезде и смене гражданства, они хотели бы сохранять свою связь с нашей страной, передать это чувство единения, наличия корней своим детям и внукам», - пишет губернатор.

Он предлагает создать аналог программ поддержки, применяемых большим количеством стран, в том числе в Европе (Венгрия, Польша и др.), – систему поддержки русских людей, проживающих за рубежом.

«Можно обсуждать и название, и состав механизма, но это нам сегодня просто надо сделать… …Но для отдельно взятого человека - если он ощущает себя русским, даже имея иное гражданство и проживая не в РФ, - мне кажется важным дать такую персональную точку опоры, создать канал постоянной связи с Россией – таким видится мне смысл создания «карты русского», - пишет глава региона.

Антон Алиханов предлагает потенциальному обладателю «карты русского»:

1. Право поступления в российские средние и высшие учебные заведения наравне с гражданами страны.

2. Бесплатную медпомощь (в оговоренных случаях).

3. Возможность гарантированного получения «длинной» визы для себя и членов семей или полный безвизовый режим для держателей «карты русского».

4. Возможность трудоустройства в РФ без смены основного гражданства (за исключением государственной службы и службы в правоохранительных органах).

5. Скидки на транспортное и иное обслуживание на территории РФ.