Для туристов в Зеленоградском районе хотят открыть парк с редкими пушистыми овцами

Необычный экопарк хотят открыть в поселке Муромское Зеленоградского района. Его смогут посещать туристы и местные жители. Фишкой парка станут редкие валлийские овцы, пушистые и невероятно милые.

О планах сообщает администрация Зеленоградского округа.

Сообщается, что местный фермер владеет участком в 5 гектаров.

«В ходе расчистки и освоения участка был найден фундамент животноводческих построек. Как выяснилось, это остатки овечьей фермы имения Кун, располагавшегося в бывшем поселке Лаптау. Теперь семья фермера подумывает, отдавая дань исторической традиции места, заняться разведением валлийских овец», - говорят в администрации.

Наблюдать за овечками туристы смогут круглосуточно (животные гуляют всегда).

«Фермер разрабатывает проект, в котором будут предусмотрены агротуристические прогулки, минимизирующие фактор беспокойства животных», - отметили в администрации.

Сроки реализации проекта не называют.