Мэрия предупредила о перекрытии дорог в центре Калининграда 23 февраля

Центр Калининграда в День защитника Отечества временно закроется. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с церемонией возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии.

Так, с 8.30 до 11.00 временно прекратится движение транспорта:

- по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

- по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время перекрытия движения автобусный маршрут № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении - по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

- автобусные маршруты № 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 - по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении - по тому же маршруту.

Водителей просят объезжать закрытые участки дорог по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.