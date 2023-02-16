Калининградская «Балтика» сыграла вничью с серебряным призером чемпионата Узбекистана

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика», продолжая сборы в Турции, в четверг, 16 февраля, сыграла с узбекским «Навбахором». Балтийцы не смогли забить ни одного мяча. Впрочем, и наманганская команда, являющаяся серебряным призером чемпионата Узбекистана, проявить себя не смогла. Итог игры 0:0.

Голевых моментов было мало, их реализовать не получилось. Игра прошла вяло.

«Игра двух равных команд. «Балтика» даже чуть интереснее была», - так прокомментировал в соцсетях матч один из болельщиков. Пожалуй, добавить нечего.

В Турции «Балтика» проведет два товарищеских матча.