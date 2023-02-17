Новый ФОК в Знаменске откроется весной, в Правдинске – до конца года

. Фото: Правительство Калининградской области

До конца весны первых посетителей сможет принять физкультурно-оздоровительный комплекс в Знаменске. Об этом на своей страничке во «ВКонтакте» пишет губернатор Антон Алиханов.

Новый комплекс включает зал для единоборств, зону для силовых видов спорта и технические помещения.

Кроме того, по словам губернатора, спортивный объект возводится в Правдинске. Там в ФОКе будет детский бассейн, плавательный бассейн с дорожками длиной 25 метров и универсальный зал для игровых видов спорта.

Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Губернатор отметил, что параллельно строятся три спортивные площадки в Домново Правдинского округа, Черняховске и Калининграде. Также начнется обустройство спортзала в Полесске.