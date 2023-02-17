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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:17

Минздрав не подтвердил случаи отравления вейпами детей в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде участились сообщения в СМИ о детях, которые травятся вейпами. Недавний случай – в Калининграде школьница впала в кому после курения вейпа. Семиклассницу без сознания и в луже рвоты обнаружила ее мама, которая вызвала медиков.

Когда школьница очнулась, она призналась, что ее угостили вейпом.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, ранее в Калининграде и Гвардейске в больницу с отравлением попали двое куривших вейп подростков.

Однако в областном минздраве данных о пострадавших детях нет.

«Доказанных случаев госпитализации пациентов в детскую областную больницу по причине отравления из-за использования вейпов не зарегистрировано», - сообщили «Комсомолке» в региональном минздраве.

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