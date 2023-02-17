В Калининградской области за год отремонтируют 17 мостов

. Фото: Правительство Калининградской области

В регионе 17 мостов планируют отремонтировать в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

В шести случаях уже определен подрядчик. До конца марта завершат конкурсные процедуры по остальным восьми мостам. Также продолжится ремонт трех переходящих объектов – в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Капремонты мостов через реку Красную на дороге Гусев – Ольховатка - граница Республики Польша, через реку Оса на дороге Жилино – Большаково – Гастеллово – Тимирязево, через реку Инструч на трассе Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман планируется закончить до конца октября 2023 года.

Мост через реку Долгую на дороге Полесск – Большаково отремонтируют до 3 августа.

Ремонт двух мостов на 87-м километре дороги Калининград - Крылово через Правдинск планируется завершить до конца сентября.