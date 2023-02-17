Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье17 февраля 2023 7:35

В Калининградской области от дифтерии в 2022 году привили более 9 тысяч детей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается вакцинация детей. Только от дифтерии в 2022 году первично были привиты 9 347 детей, ревакцинированы 33 103 ребенка.

Как сообщает эксперт департамента охраны здоровья регионального минздрава Александра Онищук, на территории Калининградской области дифтерия не отмечалась на протяжении 5 лет.

«Это очень серьезное инфекционное заболевание. Вызывается дифтерийной палочкой, которая передается, как правило, воздушно-капельным путем. Чаще поражаются глотка, гортань, реже иные органы», - говорится в сообщении.

У привитых детей заболевание протекает в виде легких локализованных форм. Средняя продолжительность защиты от дифтерии после прививки составляет около 10 лет.