В Калининградской области от дифтерии в 2022 году привили более 9 тысяч детей

В Калининградской области продолжается вакцинация детей. Только от дифтерии в 2022 году первично были привиты 9 347 детей, ревакцинированы 33 103 ребенка.

Как сообщает эксперт департамента охраны здоровья регионального минздрава Александра Онищук, на территории Калининградской области дифтерия не отмечалась на протяжении 5 лет.

«Это очень серьезное инфекционное заболевание. Вызывается дифтерийной палочкой, которая передается, как правило, воздушно-капельным путем. Чаще поражаются глотка, гортань, реже иные органы», - говорится в сообщении.

У привитых детей заболевание протекает в виде легких локализованных форм. Средняя продолжительность защиты от дифтерии после прививки составляет около 10 лет.