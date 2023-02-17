В Калининграде полиция разыскивает 12-летнего школьника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 12-летнего Валерия Козлова. Сообщается, что мальчик 16 февраля около 13.00 вышел из дома по ул. 1812 г. и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 140 см, волосы светло-русые, челка кучерявая, глаза светлые, среднего телосложения.

Был одет: серые брюки, синяя кофта с белой цифрой спереди, серая ветровка с капюшоном, черные ботинки, без шапки, черная куртка без капюшона.

Отмечается, что ранее подросток не уходил из дома.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда: 554-506, 554-502 или 02.