В Калининграде трое сотрудников ГИБДД попались на взятке в 60 тысяч рублей

Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Калининградской области задержали троих работников ГИБДД, которые получили взятку 60 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в обмен на деньги должностные лица обещали не привлекать к административной ответственности пьяного водителя.

«О передаче денег гражданин договорился с сотрудниками через посредника. Оба также были задержаны», - отметили в пресс-службе.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Проводится служебная проверка.