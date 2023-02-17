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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:06

В Калининграде трое сотрудников ГИБДД попались на взятке в 60 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Калининградской области задержали троих работников ГИБДД, которые получили взятку 60 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в обмен на деньги должностные лица обещали не привлекать к административной ответственности пьяного водителя.

«О передаче денег гражданин договорился с сотрудниками через посредника. Оба также были задержаны», - отметили в пресс-службе.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Проводится служебная проверка.