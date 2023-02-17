Калининград вошел в топ городов для отдыха на длинные февральские выходные

В период с 23 по 26 февраля в России многие отправляются в поездки. Аналитики сервиса «Туту» выяснили, где чаще всего бронируют отели на длинные февральские выходные.

В топ городов для отдыха попал и Калининград. Он занимает шестое место между Нижним Новгородом и Ярославлем.

Больше всего бронирований делают в Санкт-Петербурге (22%). На втором месте по популярности – Москва (15%). Замыкает тройку востребованных направлений Сочи (5,6%).

В отелях планируют останавливаться в среднем на две-три ночи, а за проживание платят в среднем 3931 рубль за ночь.