«Ростелеком» провел серию уроков для школьников Северо-Запада на тему информационной безопасности

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«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде провел для детей Северо-Западного региона познавательные лекции и занятия с практическими кейсами, приуроченные к Международному дню безопасного интернета.

Мероприятия стартовали уже 9 февраля: в вологодской городской библиотеке нового поколения «Книжный экспресс» прошел киберурок для третьеклассников. Школьники познакомились с основными правилами информационной гигиены, на конкретных примерах обсудили, что такое цифровые ценности и почему их нужно защищать, поделились примерами буллинга в Сети и получили рекомендации, как противостоять преступникам по ту сторону монитора.

Подобные мероприятия состоялись в каждом субъекте Северо-Запада. Сотрудники «Ростелекома» встречались с детьми в школах, в региональных технопарках «Кванториум», в библиотеках и центрах цифрового развития «IT-куб». Всего состоялось 11 уроков для почти полутора тысяч учеников младших и средних классов.

В Калининградской области преподаватель «IT-куба» Фаррух Собиров провел занятие по основам кибербезопасности для учащихся 10-го класса 23-го лицея. Эксперт рассказал о нетипичных способах кражи персональных данных и объяснил, как защититься от уловок мошенников.

Киберлекции для детей и подростков включали как теоретическую часть, так и практическую. Обсуждение темы информационной безопасности сопровождалось просмотром тематических видеороликов и разбором реальных ситуаций, а в конце встречи ребята проходили викторину. Особо активные слушатели в подарок получили книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданную при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

Виолетта Шевелева, директор по внешним коммуникациям макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Интернет и технологии все шире распространяются в мире и обществе. Снижаются возрастные границы пользования Сетью, а дети — очень уязвимая категория населения. Поэтому так важно уже в раннем возрасте рассказывать о базовых правилах поведения в интернете и учить их соблюдать. Представители учебных заведений довольно активно откликаются на наши предложения о совместном проведении подобных уроков».

Заключительной встречей с детьми и подростками на Северо-Западе стала масштабная лекция, проведенная в рамках дня открытых дверей для школьников в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. В аудитории собралось около 200 слушателей, в онлайн-формате киберурок просмотрели более 900 пользователей.

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде по созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.