Не вода, а помои: Станцию водоподготовки в Гурьевском районе обещают реконструировать до конца года

Жители Гурьевска продолжают возмущаться состоянием воды. Очередную жалобу горожанин оставил в комментариях на страничке правительства региона во «ВКонтакте».

«Когда в Гурьевске будет подаваться в дома питьевая вода, а не помои?! Обещаете уже лет пять или больше!» - эмоционально написал он.

Администрация Гурьевского округа признала проблему с качеством воды.

«Вредных элементов в ней нет, но превышено содержание железа. К сожалению, это связано с почвой, откуда добывают воду. Надеемся, показатели будут соответствовать норме после реконструкции станции водоподготовки на Лесной, 13», - написали представители администрации.

Отмечается, что работы планировали провести еще в 2022 году, но «возникли сложности с согласованием технических документов», после чего были внесены изменения в проект, который был повторно отправлен на госэкспертизу.

«Рассчитываем весной получить положительное заключение, после чего выберем подрядчика. Планируем, что, если все пойдет по плану, сами работы завершим до конца этого года», - сообщили в администрации.