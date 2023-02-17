В Калининграде возле строительного магазина обнаружили макет гранаты

Предмет, напоминающий гранату, заметили на территории строительной торговой компании, расположенной на проспекте Мира. О нем поступила информация в правоохранительные органы – сотрудники ОМОН Росгвардии прибыли на место и обследовали подозрительный предмет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, территория была оцеплена.

«Осмотрев предмет, специалисты-взрывотехники Росгвардии установили, что это макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности», - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Предстоит выяснить, как макет гранаты оказался на территории строительного магазина.