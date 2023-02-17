В Калининграде пациент медцентра украл у соседа по палате 167 тысяч рублей

Инцидент случился в Калининграде в медицинском центре на Дубовой аллее. Там у одного из больных, недееспособного 69-летнего пациента, украли банковскую карту, на которой хранились 167 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские оперативно раскрыли кражу.

Установили, что к краже карты причастен сосед потерпевшего по палате.

«Ранее судимый 36-летний мужчина перевел чужие денежные средства на свою карту и потратил на собственные нужды», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.