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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 10:06

В Калининграде пациент медцентра украл у соседа по палате 167 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде в медицинском центре на Дубовой аллее. Там у одного из больных, недееспособного 69-летнего пациента, украли банковскую карту, на которой хранились 167 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские оперативно раскрыли кражу.

Установили, что к краже карты причастен сосед потерпевшего по палате.

«Ранее судимый 36-летний мужчина перевел чужие денежные средства на свою карту и потратил на собственные нужды», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.