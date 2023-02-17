Особый противопожарный режим может заработать в Калининградской области с 1 марта

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов обратился к главам муниципалитетов по поводу контроля за полями, которые ежегодно горят. Эту тему обсуждали 17 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве.

- У нас уже, к сожалению, был зафиксирован первый пал травы несколько недель назад. Есть обращение по линии МЧС о том, чтобы в муниципалитетах вводить особый режим по пожарной опасности уже с 1 марта, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что за предыдущие годы не было случаев, когда палы травы превращались в лесные пожары или перекидывались на жилье.

- Но муниципалитеты наши растут. И мы все ближе и ближе подходим населенными пунктами к тем местам, где у нас традиционно происходят эти палы, - отметил губернатор.

Он призвал глав муниципалитетов обратить особое внимание на поля, которые постоянно горят.

- Там, где у нас постоянно горит, нужно разобраться с этими собственниками или пользователями земельных массивов – нужно принудить их к тому, чтобы обрабатывать земельные участки или как-то возвращать их в оборот, - заключил губернатор.