МЧС предупреждает о возможных разрушениях крыш в Калининграде во время шторма «Ульф»

. Фото: Александр Подгорчук

Региональное управление МЧС опубликовало официальное предостережение в связи с приближающимся циклоном «Ульф». По данным ведомства, в ночь с 17 на 18 февраля в Калининграде ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду. Если ориентироваться на шкалу Бофорта, на нас надвигается жестокий шторм.

В МЧС призывают не прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку с крыш может падать шифер и другие кровельные материалы. Кроме того, нельзя ни в коем случае укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно стоять и под линией электропередачи, а также подходить к оборвавшимся электропроводам.

- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземном переходе или подъезде зданий, - советуют в МЧС, но добавляют, что выход на улицу вообще «следует ограничить».