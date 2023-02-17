Из-за надвигающегося шторма в Калининградской области вводят режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводят в Калининградской области из-за надвигающегося на регион шторма. На прошедшем в пятницу, 17 февраля, оперативном совещании губернатор Антон Алиханов сообщил это главам муниципалитетов.

- Муниципальные администрации должны быть полностью готовы, чтобы непогоду встретить. Приморские муниципалитеты – особое внимание этому, - сказал Алиханов.

Он также поручил администрации Калининграда и министерству строительства и ЖКХ региона перейти в режим повышенной готовности.

Напомним, в субботу Калининград накроет 9-балльный шторм - поднимется ветер до 80 км/ч. Волны в море обещают высотой с двухэтажный дом.