В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

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Синоптики ухудшили прогноз на ближайшие сутки. Как сообщает региональное управление МЧС, во второй половине ночи и днем 18 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 30-33 м/с. Теперь, если ориентироваться на шкалу Бофорта, на нас надвигается ураган.

Жителей Калининградской области призывают не выходить на улицу, а если стихия все же застала вас на свежем воздухе, необходимо укрыться в подземном переходе или подъезде зданий. Пережидать порывы ветра около стен домов нельзя - с крыш может падать шифер и другие кровельные материалы. Также категорически запрещено укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона также можно набрать номер 112, а со стационарного – 01).