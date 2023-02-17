Министр рассказал о ликвидации свалок в Гусеве и Светлом

В 2022 году региональные власти занимались ликвидацией свалок в Черняховске, Советске (эта работа завешена), Гусеве и Светлом (проекты реализуются до конца 2023 года).

Общий объем финансирования на это за год составил 610 млн рублей, из которых более 500 млн привлечено из средств федерального бюджета. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

- На 2023 год на Гусев и Светлый запланировано 388 млн рублей, из которых более 300 млн привлечено из федерального бюджета, - сказал министр. – В Светлом на свалке началась работа. Это будет сложный проект. Очень похожая история была на свалке в микрорайоне Космодемьянского. Тело свалки подтапливалось. Необходимо вынуть полностью свалочные массы, сделать подложку, закрыть основание. Большое количество земляных работ.

По его словам, ликвидация свалок в Советске и Черняховске позволила улучшить экологические условия проживания и качество жизни для более 73 тысяч жителей муниципалитетов.

Выполнены технологический и биологический этапы очистки. Территории свалок засеют травой.