Водитель еле стоял на ногах: На пр-те Мира автомобиль БМВ выехал на тротуар и врезался в дом

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП в Калининграде случилось на проспекте Мира. Там автомобиль БМВ, который следовал в сторону центра города, внезапно выехал на тротуар. Машина с силой врезалась в здание, на первом этаже которого находится магазин игрушек.

Фотографию выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

«По словам автора фото, водитель еле стоял на ногах и упал, сильно ударившись затылком», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто из пешеходов не пострадал.