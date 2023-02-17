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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 12:03

Водитель еле стоял на ногах: На пр-те Мира автомобиль БМВ выехал на тротуар и врезался в дом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП в Калининграде случилось на проспекте Мира. Там автомобиль БМВ, который следовал в сторону центра города, внезапно выехал на тротуар. Машина с силой врезалась в здание, на первом этаже которого находится магазин игрушек.

Фотографию выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

«По словам автора фото, водитель еле стоял на ногах и упал, сильно ударившись затылком», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто из пешеходов не пострадал.