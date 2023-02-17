В Калининграде отыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Пропавший в Калининграде 12-летний школьник вернулся домой, к бабушке. Ранее поисками мальчика занимались полицейские и добровольцы. Еще 16 февраля днем ребенок ушел из дома и пропал.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, утром 17 февраля школьник пришел к своему старшему знакомому, тот незамедлительно позвонил его бабушке и сообщил, что подросток находится у него. Мальчик был тут же отправлен домой.

Полицейские выяснили, что подросток ночевал у друга.

Ну а ситуацию в семье взяли на контроль.