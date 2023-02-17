В «ГорТрансе» объяснили «кондукторскую» текучку кадров

На предприятии «Калининград-ГорТранс» рассказали о том, что возрастные кондукторы - это проблема, потому что люди периодически уходят с работы. Об этом сказал на заседании комиссии по городскому хозяйству в горсовете директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.

- Значительный процент персонала уходит. Это, как правило, пенсионный и предпенсионный возраст. У нас бывают перерывы по 2-3 месяца, когда идет большой отток кадров на переоформление пенсий. Потому что люди понимают, что они если работают определенное количество времени и пенсия им не индексируется, то, соответственно, они в среднем по пенсии теряют до 10 тысяч рублей. Если взять статистику кадров, то с августа по октябрь уходят люди и еще стараются уйти с конца апреля по июнь, когда дачи, сады и огороды. А в промежутках возвращаются! – сказал Владимир Фомин.

«Калининград-ГорТранс» в 2022 году обслуживал два трамвайных, 13 автобусных и три троллейбусных маршрута. В парке 40 трамваев, 159 автобусов и 44 троллейбуса. На предприятии работает 1212 сотрудников.

Ранее в «Калининград-ГорТрансе» рассказали, что кондукторы не хотят работать даже за 36 тысяч рублей и увольняются.