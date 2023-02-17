На Куршской косе в субботу отметят День тюленя

День тюленя отметят на Куршской косе в субботу, 18 февраля. Мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты морских млекопитающих, пройдет в помещении Визит-центра с 10.30 до 14.30.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, гостей ждет квест-игра, мастер-классы, работа интерактивных площадок.

В программе праздника:

10.30-11.30 – экологическая акция по уборке мусора на побережье Балтийского моря (при условии подходящей погоды);

11.45 – открытие праздника в Визит-центре национального парка;

12.00-12.30 – научная гостиная «Pro тюленя», своими знаниями и опытом поделится сотрудник Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Филиппенко;

12.30-13.00 – научная гостиная «Человек и тюлень. Проблема реабилитации морских млекопитающих в Калининградской области»;

12.30-13.00 – гостиная для маленьких «Литературное лежбище»;

13.00-13.15 – танцевальный флешмоб;

13.30-14.30 - познавательные и интерактивные площадки.

День тюленя проводится на косе ежегодно с 2014 года.