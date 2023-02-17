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НовостиЗдоровье17 февраля 2023 14:28

В Калининградской области из 220 осталось 34 свободные койки для больных с коронавирусом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в общей сложности развернуто 220 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в трех лечебных учреждениях (из них 17 коек – с ИВЛ).

Как сообщает региональный оперативный штаб, в области уже занято 186 коек (из них с ИВЛ – две). Таким образом, свободно всего 34 койки в лечебных учреждениях региона.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области выявили 216 новых случаев коронавируса. 21 человек был госпитализирован, 345 больных полностью выздоровели. Умер один пациент с ковидом.