Из-за шторма закрывается Калининградский зоопарк

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Калининградский зоопарк не будет работать в субботу, 18 февраля. Учреждение закрывается из-за штормового предупреждения.

«Откроемся, как только ветер стихнет. Сообщим заранее», - сообщает пресс-служба зоопарка.

Напомним, в регионе погода испортится вечером в пятницу. В ночь с пятницы на субботу и днем в субботу, 18 февраля, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 30-33 метров в секунду.

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