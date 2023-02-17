Из-за шторма закрывается Калининградский зоопарк

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Фото: Александр КАТЕРУША
Калининградский зоопарк не будет работать в субботу, 18 февраля. Учреждение закрывается из-за штормового предупреждения.
«Откроемся, как только ветер стихнет. Сообщим заранее», - сообщает пресс-служба зоопарка.
Напомним, в регионе погода испортится вечером в пятницу. В ночь с пятницы на субботу и днем в субботу, 18 февраля, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 30-33 метров в секунду.
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