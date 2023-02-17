Как будут работать медицинские организации Калининградской области в праздничные дни

Медицинские организации Калининградской области меняют режим работы в период с 22 по 26 февраля. Как сообщает министерство здравоохранения региона, амбулаторно-поликлиническая служба будет функционировать по следующему графику:

– 22 февраля – предпраздничный день, рабочий день сокращен на 1 час;

– 23, 24 и 26 февраля - выходные дни;

– 25 февраля в поликлинических отделениях лечебных учреждений организуется работа дежурной службы и службы неотложной помощи по субботнему графику.

При этом городская станция скорой медицинской помощи продолжит работать круглосуточно. Вызвать бригаду можно будет по телефонам: 103, 03 и 112.

С понедельника, 27 февраля, медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.