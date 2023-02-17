Более 4 тыс. школьников смогут бесплатно путешествовать по Калининградской области в этом году

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области продлевают программу бесплатных путешествий для детей по региону. Как сообщает пресс-служба правительства области, на это Минэкономразвития РФ направит в регион 21 млн рублей.

«Школьники 5-9-х классов смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями. Поездки предполагаются продолжительностью 1-2 дня. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, после чего подадут заявку на участие в программе», - рассказали в правительстве.

Всего правительство РФ выделит миллиард рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Субсидию на софинансирование поездок учащихся получат 29 субъектов, а в поездки смогут поехать 200 тысяч школьников.

В прошлом году Калининградская область уже участвовала в федеральной программе организации бесплатных путешествий для учеников 5-9-х классов – тогда бесплатно отдохнули 2667 детей. Интересные и комфортные путешествия организовывали региональные туроператоры.