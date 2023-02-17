В Пионерском на первой линии у моря построят 5-этажную гостиницу

. Фото: Правительство Калининградской области

В Пионерском на улице Комсомольской, на первой линии у моря, построят пятиэтажную гостиницу. Решение было принято на градостроительном совете в пятницу, 17 февраля. Архитектурное решение на суд экспертов представил архитектор Игорь Идиатулин.

К участку строительства примыкает лестница, ведущая на пляж. Рядом – необходимые инфраструктурные объекты, в 700 метрах находится ж/д вокзал. А улицу Комсомольскую обещают реконструировать, организовать велодорожку.

В городской гостинице оборудуют 106 номеров, подземный паркинг. Территорию вокруг благоустроят, проведут озеленение.

- Основным недостатком является почти полное отсутствие выраженного городского контекста прилегающей территории. Сейчас Пионерский не относится в полной мере к основным курортным туристическим местам Балтийского побережья Калининградской области, но имеет хороший рекреационный курортный потенциал, с каждым годом его наращивает, - сказал архитектор.

Гостиница будет отделана панелями из алюминия, клинкерной плиткой, закаленным стеклом.

В процессе обсуждения возник вопрос подвоза и доставки людей к гостинице на машинах, автобусах, такси. Его обещали решить.

Администрация Пионерского высказалась за строительство.

Члены совета одобрили один из вариантов архитектурного решения – с более светлым фасадом.