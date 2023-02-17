В Пионерском на первой линии у моря построят 5-этажную гостиницу

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Фото: Правительство Калининградской области
В Пионерском на улице Комсомольской, на первой линии у моря, построят пятиэтажную гостиницу. Решение было принято на градостроительном совете в пятницу, 17 февраля. Архитектурное решение на суд экспертов представил архитектор Игорь Идиатулин.
К участку строительства примыкает лестница, ведущая на пляж. Рядом – необходимые инфраструктурные объекты, в 700 метрах находится ж/д вокзал. А улицу Комсомольскую обещают реконструировать, организовать велодорожку.
В городской гостинице оборудуют 106 номеров, подземный паркинг. Территорию вокруг благоустроят, проведут озеленение.
- Основным недостатком является почти полное отсутствие выраженного городского контекста прилегающей территории. Сейчас Пионерский не относится в полной мере к основным курортным туристическим местам Балтийского побережья Калининградской области, но имеет хороший рекреационный курортный потенциал, с каждым годом его наращивает, - сказал архитектор.
Гостиница будет отделана панелями из алюминия, клинкерной плиткой, закаленным стеклом.
В процессе обсуждения возник вопрос подвоза и доставки людей к гостинице на машинах, автобусах, такси. Его обещали решить.
Администрация Пионерского высказалась за строительство.
Члены совета одобрили один из вариантов архитектурного решения – с более светлым фасадом.