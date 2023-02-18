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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:17

В Калининграде объявили конкурс на снос Дома Советов

За работы готовы заплатить почти 200 миллионов
Николай Литвинов
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Фото: Александр КАТЕРУША

Проект по сносу Дома Советов переходит в следующую стадию. Корпорация развития Калининградской области объявила конкурс по поиску подрядчика, который выполнит демонтаж здания.

Начальная цена торгов — 191,4 миллиона рублей. Снести долгострой предстоит за 14 месяцев, в том числе – при «применении ручного инструмента».

Напомним, что судьба территории вокруг Дома Советов до сих пор не определена. Концепцию собираются выбрать на очередном конкурсе среди архитекторов, который тоже уже объявлен.