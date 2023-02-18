В Калининграде объявили конкурс на снос Дома Советов

. Фото: Александр КАТЕРУША

Проект по сносу Дома Советов переходит в следующую стадию. Корпорация развития Калининградской области объявила конкурс по поиску подрядчика, который выполнит демонтаж здания.

Начальная цена торгов — 191,4 миллиона рублей. Снести долгострой предстоит за 14 месяцев, в том числе – при «применении ручного инструмента».

Напомним, что судьба территории вокруг Дома Советов до сих пор не определена. Концепцию собираются выбрать на очередном конкурсе среди архитекторов, который тоже уже объявлен.