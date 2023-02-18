При пожаре на ул. Полоцкой в Калининграде спасли 6 человек

Возгорание произошло в одиннадцатом часу вечера в пятницу, 17 февраля 2023 года. Как сообщает пресс-служба Регионального Управления МЧС, пожар случился в панельном доме на улице Полоцкой. На третьем этаже выгорела однокомнатная квартира на площади 25квадратных метров.

На тушение оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, СПСЧ, в составе 17 человек и 4 единицы техники и спасатели ПСП города Калининграда, в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Из горящего здания пожарные спасли 6 человек, еще 12 жильцов эвакуировали. Никто не пострадал.