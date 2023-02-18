Телефонные мошенники выманили у пенсионерки в Калининграде больше 800 тыс. рублей

От рук аферистов пострадала 69-летняя жительница Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, все началось со звонка неизвестного мужчины, который представился следователем и сообщил потерпевшей, что со счета пенсионерки преступники пытаются снять деньги. Женщине предложили перевести сбережения на так называемые «безопасные» счета.

Калининградка послушно выполнила все инструкции злоумышленников – объехала несколько банкоматов, обналичила все свои накопления и перевела на указанные ей счета. Общая сумма составила 859 тысяч рублей.

Следователи ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».