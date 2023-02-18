На территории школы №26 в Калининграде нашли мину времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Минометную мину калибром 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории школы № 26, расположенной на улице подполковника Емельянова в Калининграде. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на место прибыли военные инженеры. Они вывезли боеприпас на один из полигонов Балтийского флота и уничтожили его методом подрыва.

По словам представителей морской инженерной службы Балтийского флота, подавляющее большинство опасных находок по-прежнему обнаруживается в местах ведения активных боевых действий прошлых сражений, а также при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 200 мм, а также минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты.

Операции по обезвреживанию проводятся группами разминирования Балтийского флота.