Елена Дятлова: На ликвидацию последствий шторма «Ульф» уйдет не меньше недели

. Фото: мэрия Калининграда

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала о последствиях шторма «Ульф», который бушевал в регионе в минувшие сутки.

По ее словам, упало по меньшей мере 70 деревьев.

- Это только те о которых сообщили в ЕДДС. Увы, статистика еще подрастет в течение ближайших суток-двух, - отметила сити-менеджер.

Из-за упавших деревьев насчитали 14 смятых авто, 6 поврежденных зданий и сооружений, 7 раз ветки обрывали провода уличного освещения.

- Подсчет ущерба продолжится еще несколько дней, а на полную ликвидацию последствий уйдет не меньше недели, - сообщила Елена Дятлова, отметив, что и в воскресенье, 19 февраля, все городские коммунальные службы вышли на работу.

Напоминаем телефон единой дежурно-диспетчерской службы Калининграда – 596-400.